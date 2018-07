Prefeitura do Rio realiza último simulado para chuvas A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou hoje o quinto exercício simulado de desocupação em dez comunidades que já contam com o Sistema de Alerta e Alarme para chuvas fortes. As comunidades localizadas nos bairros de Copacabana, Laranjeiras, Rio Comprido, Estácio, Tomás Coelho, Vaz Lobo, Pilares e Vila Kosmos receberam na manhã de hoje, simultaneamente, o treinamento.