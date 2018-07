Prefeitura do Rio reboca 73 veículos no dia sem carro A Secretaria de Ordem Pública do Rio rebocou, até as 15h30 desta terça-feira, 73 veículos no centro da cidade, onde é realizado um evento em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. Foram levados para um depósito 56 automóveis, 16 motos e uma Kombi. As 16 equipes de fiscalização alertavam os motoristas sobre a proibição de estacionar os veículos na região durante o evento.