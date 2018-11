Prefeitura do RJ quer remover moradores de área de risco Três décadas depois de assentar cerca de 50 famílias no Laboriaux, no alto da Favela da Rocinha, zona sul do Rio, a prefeitura quer remover os moradores da localidade, que cresceu bastante no período e avançou sobre a área de mata. Após a destruição causada pelo temporal de segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) anunciou a decisão de realocar os moradores do Laboriaux e do Morro dos Prazeres, no centro.