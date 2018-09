Prefeitura e Einstein informam sobre AVC A Prefeitura de São Paulo e o Hospital Israelita Albert Einstein (foto) lançam hoje a campanha Um em Cada Seis para alertar a população sobre os riscos do acidente vascular cerebral (AVC). A ação dura até sexta-feira, no Parque do Ibirapuera. Mais conhecido como derrame, o AVC mata 1 pessoa a cada 6 segundos no mundo, segundo a Organização Mundial de AVC.