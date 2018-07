Prefeitura e governo de SP admitem falha na Cracolândia As secretarias municipal de Saúde e estadual de Segurança Pública de São Paulo admitiram nesta tarde que o resultado da operação contra o tráfico de drogas na Cracolândia, no centro da cidade, feita pela Polícia Civil ontem, destoou do entrosamento que tem havido entre a prefeitura e o governo de São Paulo.