Prefeitura entra com ação contra trilhos em Rio Preto A prefeitura de São José do Rio Preto (SP) entrou com representação no Ministério Público Federal (MPF) para obrigar a União a promover o deslocamento da linha férrea para fora da área urbana. Atualmente, a ferrovia cruza região de grande densidade populacional. No último domingo (25), um descarrilamento de vagões da America Latina Logística (ALL) no Jardim Conceição causou a morte de oito pessoas e deixou outras oito feridas.