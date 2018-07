Prefeitura espera 30 mil turistas nos desfiles de SP Cerca de 30 mil turistas devem assistir aos desfiles das escolas de samba de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. De acordo com a São Paulo Turismo (SPTuris), empresa da Prefeitura, o número cresceu 7,14% em relação a 2008. Seis mil estrangeiros devem participar da folia, o equivalente a 20% do total de turistas. Ainda segundo a SPTuris, o carnaval deste ano deve criar 25 mil empregos em 52 setores da economia local e movimentar cerca de R$ 45 milhões na cidade. Como em todos os anos, cerca de 120 mil foliões devem assistir aos desfiles - uma média de 30 mil por dia.