Prefeitura explica repasse para empresas de transporte Por conta da operação realizada hoje para combater fraudes no transporte público da Capital, a Prefeitura de São Paulo divulgou uma nota à imprensa explicando como era feito o pagamento para o sindicato para ser utilizado no plano de saúde. A operação, que envolve o Ministério Público e a Polícia Civil, tinha como objetivo recolher provas de um esquema de desvio de recursos públicos que estaria sendo praticado pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Ramo de Transportes Urbanos, Rodoviários e Anexos de São Paulo.