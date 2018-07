Prefeitura faz alerta para baladeiros

A campanha da Prefeitura é mais uma consequência da tragédia ocorrida em Santa Maria (RS), onde 239 pessoas morreram depois que a boate Kiss pegou fogo, em 27 de janeiro.

A propaganda também cita a ferramenta online criada pela administração para checagem dos estabelecimentos. Desde a semana passada, uma lista publicada no portal da Prefeitura informa quais locais têm alvará de funcionamento válido na capital.

A relação mencionada na campanha tem apenas 297 endereços. Os demais estão em processo de regularização ou nem deram entrada no processo. O serviço de consulta na internet, por enquanto, está em fase experimental. Ainda na quinta (14), havia campos incompletos e imprecisões. A Prefeitura promete fazer atualizações semanais toda quinta-feira, mas na quinta não havia cumprido a promessa até 20h30.

A gestão Haddad não informa quantos locais de reunião existem em São Paulo, mas na propaganda de rádio pede aos moradores que relatem problemas para os órgãos fiscalizadores por meio do telefone 156. A campanha custou R$ 1,5 milhão e terá, no total, 408 inserções em diversas emissoras.

O promotor da Habitação, José Carlos de Freitas, afirma que a medida é positiva. "É importante que as pessoas tenham a cautela de saber a situação do lugar onde vão." Mas, para ele, também é fundamental que a Prefeitura faça sua parte ao fiscalizar esses locais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.