Prefeitura faz operação contra comércio irregular em SP

A subprefeitura da Mooca realiza desde a manhã desta segunda-feira, 14, uma operação no centro de São Paulo contra o comércio irregular nas ruas do Brás. A ação, que já acontecia diariamente e foi reestruturada, segundo a subprefeitura, acontece nas proximidades do Largo da Concórdia, para evitar a montagem das barracas dos cerca de três mil ambulantes irregulares da região. Ainda não foi divulgado um balanço sobre as mercadorias apreendidas.Na semana passada, foram presos fiscais da região acusados de envolvimento com um esquema de recebimento de propinas. O inquérito que apura o suposto esquema deverá ser concluído até amanhã, segundo o delegado Luís Augusto Castilho Storni, titular da Unidade de Inteligência Policial (UIP). Ele vai indiciar e pedir a prisão preventiva dos fiscais envolvidos no esquema e das pessoas apontadas como líderes das duas quadrilhas que agiam dentro da subprefeitura da Mooca.