Prefeitura fecha bares na cracolândia

A administração municipal não informou quantos imóveis foram autuados e tiveram de suspender as atividades comerciais. A reportagem fez o levantamento enquanto acompanhou a operação dos agentes da Guarda Civil Metropolitana, da Subprefeitura da Sé e da Vigilância Sanitária. No fim da tarde de ontem, a maioria dos bares da área estava com as portas fechadas.

Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, a ação dá prosseguimento à Operação Centro Legal na cracolândia. Com a área tomada pela Polícia Militar, a administração municipal agora pode realizar serviços que antes eram inviabilizados pela presença dos usuários de crack e traficantes. Guardas municipais contaram à reportagem que a ideia era fechar bares para afastar a presença de viciados.

A medida afetou, porém, proprietários de pequenos estabelecimentos, como Renata Soares, de 28 anos, dona de um bar na Rua Helvétia. "Eles alegaram que há problemas de fiação, mas está tudo certo por aqui", afirmou. "Disseram que tinha barata na geladeira, mas não tinha."

Ela agora deve ir até a Prefeitura para fazer o requerimento de obtenção de licença de funcionamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.