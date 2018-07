Prefeitura fecha cratera e Marginal do Tietê é liberada As duas faixas da pista local da Marginal do Tietê afetadas por uma cratera na pista já foram liberadas para o tráfego. Um solapamento do solo abriu na manhã de hoje o buraco na Marginal, sentido Rodovia Castelo Branco, perto da Ponte das Bandeirantes. Mas a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras não soube informar o que teria provocado o problema.