Prefeitura garante festa junina em Salvador

Em nota, a prefeitura diz que "a administração municipal e o governo do Estado estão elaborando uma ampla programação de eventos com o objetivo de oferecer ao cidadão soteropolitano e aos turistas opções de lazer, cultura e entretenimento alinhadas à realização do calendário de jogos na cidade durante a Copa das Confederações, em especial valorizando as tradições do São João".

Apesar de não ser tão tradicional em Salvador - as principais comemorações ocorrem no interior do Estado -, os festejos de São João na capital baiana têm recebido atenção especial da administração pública nos últimos anos, na tentativa de aquecer o turismo em uma época que costuma ser de baixa temporada na cidade. Os principais eventos juninos ocorrem no Pelourinho, com a apresentação gratuita de bandas e grupos de forró em palcos montados para as celebrações.