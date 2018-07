Prefeitura inicia demolição de prédio em Belo Horizonte

No dia 11, a Justiça de Minas Gerais determinou que a construtora responsável pela obra coloque o prédio abaixo no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 20 mil, devido a situação de "risco real de desabamento".

Em sua decisão, o juiz Renato Luis Dresch, da 4ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal, declarou que se a demolição "não for iniciada imediatamente os danos poderão ser ainda maiores".

O prédio Vale dos Buritis estava interditado desde o início do período chuvoso na cidade, em outubro do ano passado, quando o rompimento do encanamento de água na rua fez surgir largas fissuras na fachada e na calçada na frente do imóvel. No dia 9, o juiz Alexandre Quintino Santiago, da 16ª Vara Cível do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, ordenou a demolição emergencial do edifício, mas a estrutura ruiu antes que a medida fosse cumprida. Ninguém se feriu.