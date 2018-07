Prefeitura interdita prédio que desabou na Grande SP

O prédio, interditado pro volta das 17h30, ficará inacessível por tempo indeterminado para realização de perícia. O imóvel está cercado por tapumes.

Desabamento

A polícia investiga se a laje que passou por obras contra infiltrações pode ter sido a causa do acidente. Pedaços da laje do Edifício Senador serão enviados para análise no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O síndico do prédio negou ontem que a causa do desabamento esteja relacionada ao reparo.