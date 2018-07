Prefeitura intima Lamsa a construir passarela provisória

Apesar de ainda não ter definido o cronograma de reconstrução das passarelas provisória e permanente, a concessionária vai disponibilizar vans nos dois sentidos da via (Barra da Tijuca, na zona oeste, e Ilha do Governador, na zona norte) para levar os moradores das comunidades às margens da via até as passarelas mais próximas.

A notificação foi publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira, 30, dois dias depois que a passarela foi atingida por um caminhão caçamba, deixando cinco mortos e quatro feridos. "Todos os custos devem ser assumidos integralmente pela concessionária, sem ônus aos cofres municipais", informou a SMO em nota.