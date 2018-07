Prefeitura lança pacote de obras para o trânsito em SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMT), anunciou nesta terça-feira, 5, que vai realizar obras viárias para aumentar a fluidez do trânsito na cidade, principalmente nos corredores de ônibus. A expectativa é que, em conjunto, elas consigam aumentar em 10% a velocidade média dos corredores. De acordo com a (SMT), as obras foram decididas após várias reuniões entre os técnicos das empresas São Paulo Transportes (SPTrans), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital, e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que gerencia o trânsito da cidade. Veja também Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Entre as sugestões apresentadas, o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, determinou que fossem abertas as licitações para nove obras. Essas obras, com custo de R$ 8,1 milhões de reais, devem beneficiar cerca de três milhões de passageiros. O início dos trabalhos está previsto para novembro e a maioria das atividades será executada na madrugada para minimizar transtornos no trânsito da capital. O projeto ponto-a-ponto 1. Alteração da parada Rebouças x Faria Lima, aumentando a capacidade de embarque e desembarque, e eliminando os comboios criados pela falta de pontos de ultrapassagem. A ampliação da capacidade da parada, aliada à possibilidade de ultrapassagem vai eliminar o maior gargalo do corredor. Número de linhas que passam no corredor: 39. Número diário de passageiros dessas linhas: 506 mil. 2. Reforma da parada Juscelino Kubitschek do Corredor Santo Amaro, eliminando o "X" executado pelos ônibus ao se separarem as linhas que vão para a Avenida São Gabriel, para a Avenida Brigadeiro Luis Antônio e para o Itaim. A mudança vai evitar o atual conflito com os automóveis no local. Número de linhas que passam no corredor: 40. Número diário de passageiros dessas linhas: 505 mil. 3. Implantação de duas plataformas na parada Jorge de Lima x Vital Brasil e ampliação da capacidade operacional, aumentando a fluidez na região com a agilização do embarque e desembarque. Medida também traz mais segurança para os passageiros que fazem baldeação nesse ponto, porque evita travessias perigosas. Número de linhas que passam no corredor: 52. Número diário de passageiros dessas linhas: 480 mil. 4. Implantação de faixa que permita ultrapassagem na parada Petrônio Portela, no sentido centro, aumentando a fluidez. Número de linhas que passam no corredor: 32. Número diário de passageiros dessas linhas: 392 mil. 5. Construção de nova parada na Avenida Robert Kennedy, entre a Praça Nicolau Aranha Pacheco e Rua Porto Artur, atendendo a solicitação dos moradores da região. Número de linhas que passam no corredor: 20. Número diário de passageiros dessas linhas: 262 mil. 6. Obras para liberar o acesso ao Terminal Cachoeirinha, a partir da Avenida Deputado Emílio Carlos. Uma passarela tipo helicoidal vai permitir que os passageiros atravessem o desnível de 15 metros existente entre a principal avenida do bairro de Nova Cachoeirinha e o Terminal. Também será construída uma baia para parada de ônibus na Avenida Dep. Emílio Carlos para atender à uma nova escola que será instalada na região. Número de linhas que passam no corredor: 13. Número diário de passageiros dessas linhas: 153 mil. 7. Obras na nova parada na Avenida Carvalho Pinto para melhorar o desempenho operacional do Terminal Penha. Com duas novas paradas, os passageiros não precisarão ir até o Terminal para fazer algumas baldeações. Dessa forma, alivia a carga do terminal e aumenta a fluidez do trânsito na região. Número de linhas que passam no terminal: 7. Número diário de passageiros dessas linhas: 67 mil. 8. Ampliações de plataforma no terminal A.E Carvalho, com instalação de abrigos para mais conforto dos passageiros e maior agilidade no embarque/desembarque. Número de linhas que passam no terminal: 29. Número diário de passageiros dessas linhas: 94 mil. 9. Ampliação da plataforma externa do Terminal Jardim Ângela e inclusão de uma nova plataforma para embarque e desembarque de passageiros no mesmo terminal. Reconstituição de calçada e instalação de oito abrigos. Número de linhas que passam no corredor: 42. Número diário de passageiros dessas linhas: 470 mil.