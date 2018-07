Prefeitura libera faixas de ônibus para táxis

A mudança passa a valer neste sábado (13). Os taxistas terão acesso a todos os 440 quilômetros de faixas espalhadas pela capital paulista. O tráfego nesses locais estará condicionado à presença de passageiros. Os veículos não poderão utilizar as faixas somente com o motorista.

A intenção da Prefeitura é realizar avaliações periódicas para confirmar se a nova medida realmente não afeta a velocidade dos ônibus. A decisão de liberação foi recebida com euforia pelas centenas de taxistas que foram ao auditório da Prefeitura, no centro de São Paulo, acompanhar o comunicado do prefeito Fernando Haddad. "Nós conseguimos o compartilhamento entre táxis e ônibus nas faixas sem afetar a velocidade do transporte de massa", disse Haddad.

A decisão de liberação tomou por base um estudo conduzido pela administração municipal. Nele, técnicos observaram o tráfego de táxis em 70 quilômetros de faixas, nos quais os veículos eram permitidos em período integral. "A gente liberou alguns corredores muito carregados e lá não teve efetivamente nenhum comprometimento da velocidade dos ônibus", destacou Haddad. O principal ponto de testes foi o Corredor norte-sul.

Na avaliação do secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, a tendência é de que o efeito pequeno sentido nas faixas testadas seja amenizado com a liberação. "Quanto mais faixa que você tem, mais distribui a quantidade de táxi. É isso que está acontecendo", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.