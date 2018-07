Prefeitura multa 15 empresas por foco de dengue em SP Cento e nove empresas de São José do Rio Preto (SP) já foram autuadas pela prefeitura, em 2010, por manter criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As autuações variam de R$ 1,6 mil a R$ 6,4 mil por empresa, sendo que 15 delas já foram multadas e terão de recolher os valores, cujo total não foi divulgado, para o município.