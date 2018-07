Prefeitura multa clube onde Renascer realiza cultos O clube Homs, localizado na Avenida Paulista, onde os fiéis da Renascer participam de cultos hoje, recebeu notificações de multa por realizar eventos antes de apresentar alvará de funcionamento à Prefeitura de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, na última sexta-feira, assim que a subprefeitura de Pinheiros foi informada de que os cultos da igreja aconteceriam no local, uma agente foi ao estabelecimento e pediu a documentação. Como os responsáveis pelo clube não apresentaram o alvará, receberam uma notificação de multa no valor de R$ 34,5 mil e uma intimação para apresentarem o documento no prazo de cinco dias. Neste período, até a entrega do documento, o clube estava proibido de realizar qualquer tipo de evento. Porém, ontem o estabelecimento autorizou a realização de um casamento e foi notificado em R$ 1.800. Ainda segundo a secretaria, hoje um agente vistor foi ao local às 15 horas e confirmou a realização do culto, que resultou em mais uma notificação no valor de R$ 1.800. Outros dois cultos estão programados para hoje. Caso eles aconteçam, o clube será novamente multado no mesmo valor.