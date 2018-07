Prefeitura multa duas empresas por sonegação de ISS A Prefeitura emitiu nesta sexta-feira, 20, as duas primeiras multas a empreendimentos por inconsistência no recolhimento do Imposto Sobre Serviço (ISS) após a descoberta da máfia que agia dentro da Secretaria Municipal de Finanças para dar descontos no tributo mediante a cobrança de propina.