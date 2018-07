Prefeitura multará empresa que causou novo vazamento

Foi uma retroescavadeira da empreiteira Andrade Gutierrez, usada numa obra da Prefeitura, que danificou a tubulação. A Prefeitura vai multar a empresa num valor ainda indefinido.

O acidente ocorreu por volta das 6 horas, na construção da linha rodoviária Transcarioca, corredor de ônibus que vai cortar o subúrbio da cidade, da Barra da Tijuca até o Aeroporto Internacional Tom Jobim. O rompimento ocorreu próximo ao entroncamento da Avenida Pastor Martin Luther King, ponto movimentado na região.

A água avançou sobre a calçada e deixou os veículos que passavam submersos até a altura das rodas. A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados investiga o acidente. O vendedor Edson Barreto, de 47 anos, morador do residencial Vicente de Carvalho, que fica em frente à obra, contou que não acordou com o rompimento, mas o porteiro chegou a interfonar para vizinhos retirarem automóveis que poderiam ser inundados. Os veículos estavam em frente ao conjunto de prédios. "Para fazer essa obra, eles tinham que ter a planta da Cedae. Mas fazem de qualquer jeito", criticou.

Esse não foi o primeiro acidente com tubulações na obra da Transcarioca. Já houve interrupção de fornecimento de água e gás em bairros como Ilha do Governador, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. "As empresas todas têm seus cadastros com a localização dos dutos, mas o Rio de Janeiro sofre volume de obra muito grande. Os acidentes ocorrem por desatenção. Acontece em qualquer lugar do mundo", minimizou Victer.

Em nota, a Andrade Gutierrez informou que trabalha em cooperação com a Cedae "para evitar acidentes, dado que a obra da Transcarioca é responsável por uma intervenção de cerca de 30 Km em toda a cidade do Rio". "A Andrade Gutierrez tem como prioridade garantir a segurança de suas operações e reforçará ainda mais suas ações para prevenir novos incidentes", diz o texto divulgado.