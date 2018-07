Prefeitura não sabe novo valor do bilhete único mensal A Prefeitura de São Paulo ainda não definiu o valor que o bilhete único mensal terá com o preço reajustado da tarifa de ônibus. Inicialmente, o cartão mensal custaria R$ 140. Esse patamar, no entanto, havia sido calculado com base no preço atual da passagem, R$ 3, que deixa de vigorar no dia 2 de junho. O bilhete subirá para R$ 3,20.