Prefeitura põe obstáculos em local usado por mendigos

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo desta quinta, 20. Procurada pelo Estado, a administração municipal negou que a "revitalização da Avenida Cruzeiro do Sul" tenha a preocupação de espantar moradores de rua. Em nota, o subprefeito de Santana/Tucuruvi, Carlos Roberto Candella, disse que a colocação das pedras é o primeiro passo para o fechamento, com uma cancela, no trecho em frente à Estação Carandiru. Ele lembra que a "transposição da avenida deve ser feita pela faixa de pedestres e não pelo trecho em frente à estação, que fica em uma área movimentada de veículos".

Nos demais trechos, gramados, onde também foram instalados os paralelepípedos, a explicação é outra. De acordo com Candella, "uma pequena barreira de paralelepípedo foi colocada junto aos pilares apenas para proteger os grafites (nas pilastras), que são realizados pelos artistas do Museu Aberto de Arte Urbana". A obra completa na avenida Cruzeiro do Sul, que foi orçada em R$ 1,025 milhão, tem previsão de término para o mês de março.

Moradores de rua.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social "atua diariamente na região da Avenida Cruzeiro do Sul". Cerca de 450 moradores em situação de rua foram abordados pelas equipes da secretaria, os quais 429 aceitaram o encaminhamento para os serviços da rede. Equipe do Estado percorreu o trecho na manhã desta quinta, 20, e flagrou os sem-teto utilizando os paralelepípedos como apoio para utensílios de cozinha e anteparo para fogo na preparação do almoço.