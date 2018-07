Prefeitura procura dono de casa no local de acidente Mais de um ano e quatro meses após anunciar o início das desapropriações dos imóveis da quadra em que ocorreu o acidente aéreo com o A320 da TAM, em que 199 pessoas morreram, a Prefeitura de São Paulo ainda procura o proprietário de uma casa que faz parte do terreno projetado para a construção de uma praça ou um memorial das vítimas. Nenhum dos quatro imóveis que seriam desapropriados teve o processo concluído em 2008 e, como foram frustradas todas tentativas de contato do município com o dono do sobrado da Rua Baronesa de Bela Vista, abre-se a possibilidade do início de desapropriação judicial em 2009, ainda mais demorada. Segundo o subprefeito de Santo Amaro, Geraldo Mantovani, que acompanha o processo como responsável administrativo da região, havia de R$ 700 mil a R$ 800 mil reservados no Orçamento de 2008 para essas desapropriações. As informações são do Jornal da Tarde.