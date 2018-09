Prefeitura quer solução para transporte no Rock in Rio

Segundo o Centro de Operações Rio, a Fetranspor deverá melhorar o serviço de transportes para os próximos dias de evento. A Prefeitura determinou também que os ônibus especiais não poderão parar em pontos comuns e nem sequer fazer a cobrança de R$ 20 a passageiros em pontos comuns e terminais de ônibus que não compraram o RioCard Rock in Rio com antecedência, o que estava ocorrendo ontem.

A Prefeitura do Rio também solicitou reforço no policiamento de toda a área do evento e determinou à organização melhor operação na via de serviço e distribuição do público credenciado.

No primeiro dia na Cidade do Rock foram registrados mais de 200 casos de furtos, a maioria de carteira e de celular, durante os shows, segundo funcionários do estande da Prosegur, empresa de segurança privada contratada pela organização.

Previsão de chuva

A previsão para hoje na Cidade do Rock é de chuva, segundo o Centro de Operações Rio. A passagem de uma frente fria deixa o tempo instável no município do Rio de Janeiro, com chuva moderada até a madrugada deste domingo, passando a fraca na manhã seguinte.

Há previsão de vento moderado a forte nesta tarde passando de fraco a moderado no restante do período. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 25ºC. Portanto, a recomendação aos que vão ao festival de música hoje é que levem capa de chuva. Não é permitida a entrada com guarda-chuva e não serão vendidas capas de chuva no local do evento.