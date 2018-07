Prefeitura reafirma que detém o controle

Além da autonomia dada aos subprefeitos de formarem o quadro de funcionários com a ajuda de lideranças locais, entre elas vereadores, no começo do ano o prefeito Gilberto Kassab (DEM) chamou os subprefeitos e sugeriu a todos que tivessem atenção especial com algumas lideranças que faziam parte da base aliada. Foi com base nesses pedidos que surgiu a lista das zonas de influência dos vereadores na cidade obtida pelo Estado. "Esse prestígio dado a vereadores aliados é legítimo, já que normalmente foram os mais votados em sua região. Quem os escolheu foram os eleitores", defende o vereador José Police Neto (PSDB).

Em algumas subprefeituras, houve mais espaço para indicações a cargos administrativos. O que não pode ser definido como uma regra. O vereador Adilson Amadeu (PTB), por exemplo, ouviu em janeiro a promessa de que receberia tratamento especial na subprefeitura da Mooca. Ao mesmo tempo, acompanhou a chegada de quatro oficiais da Polícia Militar assumirem postos-chave no gabinete. Ele diz que a Mooca hoje é uma bala mistura. "Tem gente do Toninho Paiva, Gilson Barreto, Gilberto Natalini, Ricardo Teixeira, Juscelino Gadelha e até Miriam Athiê. Eu queria indicar dois e não consegui. Só não entendo por que o prefeito prometeu", reclama.

O vereador Gilberto Natalini (PSDB) também diz que não indica e nunca indicou funcionários para Cidade Ademar e Santo Amaro. Ele admite a afinidade política e amizade com o antigo subprefeito de Cidade Ademar, Beto Mendes, ex-prefeito do município de Paranapanema. Mas nega que tenha influenciado na formação da equipe. "Não sou vereador de mocó, não sou vereador de curral. Minhas votações são temáticas. Trabalho com saúde e meio ambiente e é assim que disputo o eleitorado", diz. A vereadora Edir Sales (DEM), o vereador Aurélio Miguel (PR), o secretário municipal de Esportes Walter Feldman também negaram terem feito indicações.

BRIGA NA CÂMARA

Os 30 vereadores do grupo conhecido como centrão, capitaneado pelo presidente do Legislativo, Antonio Carlos Rodrigues (PR), lutam há dois meses para revogar os decretos que desvincularam as coordenadorias de Saúde, de Educação e de Assistência Social das subprefeituras. A revogação permite aumentar o total de cargos de confiança nas subprefeituras. Na sessão de ontem, o presidente tentou colocar a revogação dos três decretos para votação em plenário, mas acabou impedido pelo líder do PPS, Cláudio Fonseca. Rodrigues argumentava que havia acordo com todos os líderes para derrubar os decretos, até mesmo com o apoio da bancada do PT. "Mas eu não fui avisado do acordo", argumentou Fonseca. O projeto deve ser colocado em votação novamente hoje.