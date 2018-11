Prefeitura realiza mais uma etapa da operação Pancadão

Durante a blitz nesta madrugada pelo menos 27 menores foram apreendidos e encaminhados para o 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio. A ação tem por objetivo acabar com as festas e bailes funk no qual adolescentes se prostituem, usam drogas, ingerem bebidas alcoólicas, tudo sob um som alto, fora do horário, que perturba o sossego publico. Os adolescentes foram levados para a delegacia e só serão liberados mediante a presença dos pais ou um responsável.

Um bar, na Rua José Manoel Camisa Nova, próximo a um conjunto habitacional e ao cemitério do Jardim São Luís, foi autuado em R$ 65 mil por som alto, venda de bebidas alcoólicas para menores e pela existência de máquinas caça-níqueis. A operação teve início à 0h30 e nela foram apreendidos 11 veículos - seis deles com sistema de som de alta potência e cinco com os quais se praticava comércio irregular. Não há registro ainda de apreensão de armas ou drogas na operação.