Prefeitura realiza simulado de alerta em escola do Rio A Defesa Civil realiza nesta hoje, na comunidade do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro, o último exercício simulado de alerta e alarme em escolas deste ano. Cerca de 400 alunos da Escola Municipal Prefeito Djalma Maranhão estarão mobilizados para aprender como agir em caso de chuvas fortes nas regiões em que vivem. A ação começou às 14h e terá participação das turmas de 1º ao 5º ano.