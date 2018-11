Prefeitura reboca 38 carros em Copacabana

Durante a operação de fiscalização para o Réveillon 2011, os agentes apreenderam uma churrasqueira, 52 cadeiras, 30 guarda-sóis e duas caixas térmicas que estavam sendo utilizadas por um barraqueiro que pernoitava na areia de Copacabana.

Por causa da comemoração do réveillon, foram suspensas entre hoje e sábado, 1º de janeiro, a Feira Noturna Turística e as feiras de arte da Avenida Atlântica e da Praça do Lido, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O comunicado da Secretaria Especial da Ordem Pública foi divulgado no Diário Oficial do último dia 22, lembrando que em caso de descumprimento os artesãos estarão sujeitos a sanções administrativas.