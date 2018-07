Prefeitura receberá multa por falta de água em Itu A prefeitura de Itu, região de Sorocaba, será multada em R$ 200 por domicílio se deixar moradia ou estabelecimento comercial sem água por mais de 48 horas na cidade. A decisão da Justiça, dada em ação do Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo, está em vigor desde segunda-feira, 8, quando o município foi notificado. A prefeitura informou que vai entrar com recurso.