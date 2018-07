Prefeitura recolhe 7,5 toneladas de lixo na cracolândia

Trabalharam na retirada do entulho cerca de 75 pessoas da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que atuaram na remoção de lixo, entulho acumulado e outros objetos inservíveis. Bueiros e as ruas da região passaram por lavagem completa. Para isso, foram utilizados nove veículos entre caminhões pipa, coletores e tratores com pá carregadeira. A ação integrada deverá permanecer na região pelo período de no mínimo 30 dias.