Prefeitura recolhe 79 toneladas de lixo após Parada Gay

Este ano foram instaladas 1.200 lixeiras ao longo do percurso de cerca de quatro quilômetros do desfile. Durante e após a realização do evento, cerca de 1.100 funcionários trabalharam na limpeza. Foram recolhidas ainda 8,7 toneladas de resíduos seletivos em três tendas instaladas em pontos como a esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, a Praça Roosevelt e o Largo do Arouche. Todo o material foi encaminhado para as centrais de triagem conveniadas: Coopercaps, Tietê e Cooperação.

Durante a operação, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) recolheu 16.825 litros de bebidas (refrigerante, água, cerveja e vinho), 6.840 unidades de material perecível (bolos, doces e lanches), 19.936 mercadorias que estavam sendo vendidas irregularmente, 17 carrinhos e 2 veículos que comercializavam bebidas e comidas.