Prefeitura reforça efetivo onde 3 prédios desabaram

A Comlurb conta com 30 homens, 10 caminhões e duas pás mecânicas. A Secretaria Municipal de Obras disponibilizou três escavadeiras hidráulicas, um guindaste de cem toneladas, duas tesouras mecânicas e um rompedor pneumático. A Secretaria de Ordem Pública patrulha a área com seis equipes de controle urbano, enquanto a Secretaria de Assistência Social atua com 20 profissionais.

Para apoiar as famílias de eventuais vítimas do desabamento, a prefeitura montou um posto avançado de informações na Câmara dos Vereadores, na Cinelândia. Para permitir o trabalho das equipes da Prefeitura do Rio e dos Bombeiros no local do desabamento, estão interditados os seguintes trechos: Avenida Treze de Maio, Avenida Almirante Barroso entre Avenida Rio Branco e Senador Dantas.

A Rua Senador Dantas vai funcionar com mão invertida entre Avenida Almirante Barroso e Evaristo da Veiga. Para esta operação, agentes de trânsito trabalharão nos bloqueios com apoio de 10 painéis informativos. Veículos procedentes da Cruz Vermelha e da Avenida República do Chile deverão seguir pela Rua Senador Dantas que estará com a mão invertida. Por conta do trabalho das equipes, não será permitido o acesso aos prédios da Avenida Treze de Maio. A via continuará fechada para carros e pedestres. As estações do Metrô no centro da cidade abriram às 5 horas e funcionam normalmente.