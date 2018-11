Prefeitura reforça segurança após ataques na Bahia

Segundo a prefeitura, alguns serviços públicos foram reforçados, como a iluminação pública, e as 46 câmeras de videomonitoramento da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), estão à disposição dos policiais militares que não paralisaram os serviços.

Prisão

Os poucos policiais militares que não aderiram à greve prenderam na madrugada desta sexta-feira, 3, quatro homens que utilizavam um maçarico para arrombar um terminal de atendimento eletrônico de uma agência bancária no município de São Felix.

Com os bandidos, foram apreendidas duas armas, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, dois automóveis, além de diversos materiais utilizados na ação. Deived Quinto de Jesus,de 27 anos, Rildo Pereira de Andrade, de 45, Fagner Seixas Pereira, de 26, e Audiclei ''Noia'' da Silva, de 27, foram apresentados na delegacia local para lavratura do flagrante.

Salvamento

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) resgatou no final da tarde de ontem três pessoas, de um grupo de oito, após o naufrágio de um caiaque de competição no Rio Vermelho, na altura da rua Fonte do Boi. Em seguida, uma embarcação da Marinha socorreu o restante do grupo e todos passam bem.