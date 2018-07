Prefeitura reforma Praça Marechal Deodoro em SP A Praça Marechal Deodoro, na Vila Buarque, região central de São Paulo, está em reforma desde ontem. O projeto conta com novo paisagismo, que aumentará a área verde do local em 60%, realocação do playground, implantação de acessos, além da troca de piso e instalação de novos bancos. A obra deverá custar cerca de R$ 588 mil e ficará pronta em dois meses. Na área que fica próxima aos baixos do Elevado Costa e Silva (Minhocão) serão utilizadas placas de concreto moldado in loco, o que facilita a manutenção da calçada. O piso, hoje de ladrilho hidráulico. Já perto do playground, que será realocado para a parte menos movimentada da praça, será utilizado o piso de concreto intertravado. Este lado da praça recebe também bancos. Outra novidade no projeto são os brinquedos do playground, que, além de serem de eucalipto - material mais resistente e de baixo valor de revenda, o que evita o furto - , é a primeira área pública adaptada com equipamentos que podem ser utilizados por crianças portadoras de necessidades especiais, inclusive por cadeirantes.