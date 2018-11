Prefeitura retira estado de atenção em SP

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) deu como encerrado às 18 horas deste domingo, 26, todos os estados de atenção na cidade de São Paulo.

O órgão suspendeu o status porque as chuvas forteschuvas que atingiram a capital paulista durante a tarde cessaram.

De acordo com o CGE, a previsão para amanhã é de aumento da nebulosidade. A temperatura permanecerá elevada e pode chegar a 27ºC. Na terça-feira, 28, o dia deve ter garoa e chuva leve generalizada durante todo o dia.

Apesar do fim do estado de atenção, as chuvas provocaram pontos de alagamento que prejudicaram o tráfego em diferentes áreas da cidade da cidade.