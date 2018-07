Prefeitura revitaliza quatro praças no Rio A Prefeitura do Rio iniciou hoje a recuperação de quatro novas praças nas zonas norte e oeste da cidade. As praças estão localizadas na Rua Cruzeiro, na Pavuna, e na Rua do Bonfim, em São Cristóvão, na zona norte, e na Maria Vitória, em Pedra de Guaratiba, e Molok, em Cidade de Deus, na zona oeste.