Prefeitura-SP nega irregularidades em inspeção veicular

"A Prefeitura de São Paulo tomará as medidas judiciais que julgar oportunas e reafirma que a contratação do Consórcio Controlar, responsável pelo Programa de Inspeção Veicular na Cidade de São Paulo, seguiu rigorosamente a legislação em vigor. A implantação do programa foi feita de forma totalmente transparente e a Prefeitura forneceu as informações necessárias sempre que foi solicitada, inclusive pelo Ministério Público."

A Controlar afirmou ter sido surpreendida pela decisão e disse que "provará judicialmente que a decisão proferida não é compatível com os fatos e documentos já apresentados."

A 11ª Vara da Fazenda Pública da capital determinou ainda a indisponibilidade dos bens do prefeito Gilberto Kassab (PSD), do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge (PV), entre outros. O juiz Domingos de Siqueira Frascino rejeitou o pedido do MP e decidiu manter Kassab no cargo.

A prefeitura disse não ter sido comunicada pelo Poder Judiciário sobre a ação proposta pelo Ministério Público e se mantém à disposição para prestar todos os esclarecimentos que forem requeridos.

O Programa de Inspeção Veicular obrigatória foi iniciado em 2008.