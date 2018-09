Prefeitura suspende rodízio de veículos hoje em São Paulo

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O rodízio de veículos em São Paulo foi suspenso nesta sexta-feira, 25, por causa da terceira partida do Brasil na Copa do Mundo. Às 16h20, a cidade registrava 6 quilômetros de lentidão. O pior ponto de congestionamento foi verificado na pista expressa da Marginal do Pinheiros (sentido Interlagos).

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), continuam valendo normalmente a partir das 17 horas o rodízio para veículos pesados e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretados.

A Operação Horário de Pico será retomada na segunda-feira, a partir das 7 horas.