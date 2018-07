Prefeitura vai demolir casarão que desabou no Rio Um casarão que estava sendo reformado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, desabou parcialmente nesta quinta-feira à tarde. Nove operários faziam uma obra no imóvel, mas ninguém se feriu. Segundo a Prefeitura do Rio, o imóvel tem risco de desabar totalmente e por isso será demolido.