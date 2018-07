Prefeitura vai doar casa para mães de bebês A prefeitura de Terezópolis de Goiás vai doar duas casas para as mães Elaine Gomes de Oliveira Pires e Queila Celina dos Santos Fagundes, que tiveram seus bebês trocados em uma maternidade de Goiânia (GO), no ano passado. Até o anúncio, as duas haviam decidido que morariam em Nerópolis. Hoje, em uma reunião conjunta da família, Elaine e Queila conversarão sobre a troca de nome dos bebês.