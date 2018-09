Prefeituras ajudam desempregados a encontrar parceiros na Holanda

Três cidades do norte da Holanda resolveram inovar no combate ao desemprego, oferecendo 1,4 mil euros (cerca de R$ 3 mil) em tratamentos estéticos e a inscrição em um site de encontros para cada desempregado solteiro, com o objetivo de ajudá-los a arrumar um marido ou uma mulher em boas condições financeiras.

As prefeituras de Dongeradeel, Dantumadiel e Schiermonnikoog, na província da Frísia (norte do país), esperam com isso que os novos parceiros ajudem financeiramente os desempregados ou que a nova condição os incentive a procurar trabalho.

Os governos locais esperam com isso economizar até 460 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) anuais em pagamentos de benefícios sociais aos desempregados.

Como parte do pacote oferecido pelas prefeituras, os desempregados receberão novos cortes de cabelo, roupas e dicas de relacionamento e de entrevistas para emprego dadas por especialistas.

Eles terão ainda acesso ao site de encontros Mens & Relatie (Pessoas e Relacionamentos, na tradução literal), que diz ajudar três em cada quatro de seus membros a encontrar um parceiro.

Economia

"Se o novo parceiro puder ajudar a pessoa, então o participante não precisará mais de assistência pública. Assim, a cidade economiza no pagamento de benefícios", diz o documento oficial do programa.

Segundo o cálculo das prefeituras, cerca de 600 pessoas desempregadas estariam aptas a participar do projeto. As autoridades locais avaliam que 15% deles, ou cem pessoas, estariam abertas a relacionamentos, e que até 70 deles se disponham a participar do programa.

O site de relacionamentos foi escolhido pela prefeitura supostamente por contar com membros em boa situação econômica, segundo o documento oficial, tornando maior as chances de que os participantes consigam parceiros mais ricos.

"Isso torna a chance de que, se arrumar um parceiro para coabitação ou casamento, o participante não necessite mais de assistência financeira", diz o documento.