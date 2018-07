Prefeituras de cidades pequenas atraem profissionais estrangeiros

No Rio Grande do Sul, o CRM ingressou com ação contestando a contratação de uruguaios que não tinham diploma validado. Perdeu. A Justiça considerou legítima a contratação, amparada num acordo entre os países. "Mas isso vale para profissões que não são regulamentadas. Não se aplica à Medicina", argumenta Franzen. O conselho vai recorrer.

Há duas semanas, no Acre, a Justiça preferiu caminho inverso. Considerou ilegais as contratações de estrangeiros pelas prefeituras de Porto Acre, Acrelândia, Feijó e Manuel Urbano. Os contratos haviam sido firmados em 2010. A decisão afirma que os critérios para exercício devem ser os mesmos em todo o País e a carência de profissionais não pode afrouxar as exigências legais.

A falta de interesse dos médicos se justifica, diz Franzen. "Oferecem salários bem inferiores aos R$ 9 mil recomendados. Para uruguaios, isso se torna bom negócio." Franzen tem outra teoria. "Prefeitos se livram de um eventual concorrente político. Nas pequenas cidades, médicos acabam ganhando popularidade e podem despontar como figura política." / L.F. e F.F.