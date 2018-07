Prefeituras querem ampliar rodovia para melhorar turismo

Segundo a prefeitura de Caraguatatuba, mais de 300 mil turistas vão ao balneário anualmente. A previsão é que, a partir de 2017 - com as obras concluídas -, esse número cresça em pelo menos 50%.

"O litoral norte não pode ser penalizado porque está em uma área de preservação. Precisamos de infraestrutura e esse projeto vai colaborar para o desenvolvimento da cidade", disse o prefeito Antônio Carlos da Silva (PSDB).

Em Bertioga, a ampliação da Rio-Santos também vai ajudar o fluxo urbano da cidade, que é dividida pela rodovia. "Nós estamos investindo em obras marginais para os acessos do trânsito interno.

O governo do Estado se comprometeu em fazer a ligação dessas duas obras, o que vai ajudar no nosso crescimento", explicou. De acordo com o município, o projeto prevê a construção de viadutos que separem o fluxo da SP-55 das vias municipais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.