Prefixos de telefones com número 6 mudam hoje em SP A partir de hoje, parte dos assinantes de telefones de Guarulhos e das zonas norte e leste de São Paulo terão seus prefixos alterados. São 34 grupos de números de telefones que começam com o número 6. Com a mudança, os telefones passarão a ser iniciados pelo número 2.A mudança, que atinge 2 milhões de linhas telefônicas, é uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e vigora desde o início do ano, sendo feita de modo gradual. O motivo é a expansão das linhas de telefonia móvel no País. A pedido da agência reguladora, os prefixos iniciados pelo número 6 serão de uso exclusivo das operadoras de telefonia móvel. Segundo comunicado da Telefônica, todos os clientes afetados pela mudança estão recebendo uma carta com informações detalhadas sobre a migração, com data da mudança e novo número de telefone, 90 dias antes da alteração. De acordo com a companhia, durante 30 dias após a mudança, haverá duplo encaminhamento das chamadas, ou seja, tanto as ligações feitas para o número antigo (iniciado por 6) como para o novo serão direcionadas automaticamente ao assinante. Após esse período, por mais 90 dias, as ligações feitas ao número antigo serão interceptadas com uma mensagem eletrônica que informará o novo número.Além da Telefônica, outros nove grupos de linhas telefônicas que começam com 6 foram alterados pela Embratel, com o objetivo de atender à determinação da Anatel. A partir de 21 de agosto, mais nove grupos de telefones da operadora serão modificados. Informações podem ser obtidas na página da empresa na internet, www.embratel.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.