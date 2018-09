Prejudicados em prova da Fiocruz farão novo exame Os 143 candidatos inscritos para o exame da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que não conseguiram realizar a prova no último domingo, 24, poderão fazê-la em novembro. A informação foi dada hoje, em nota divulgada pela instituição. Os candidatos inscritos no Rio em 48 perfis de tecnologista em saúde que foram prejudicados com a falta de cadernos de provas para o exame, devido a problemas de logística, farão novo exame no dia 21 de novembro, das 14 horas às 18 horas.