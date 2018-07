Prejuízo com a seca pode superar R$ 12 bi no Nordeste O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, estimou que os prejuízos para a agropecuária do Nordeste com a seca que afeta a região podem superar os R$ 12 bilhões. Ele afirmou que o governo federal tem tomado medidas para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas. "Nós tivemos severas perdas agrícolas e pecuárias e estamos estimando que a perda no PIB agropecuário do Nordeste brasileiro será superior a R$ 12 bilhões", disse o ministro após participar de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre a transposição do rio São Francisco.