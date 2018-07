Prejuízo com desvio chega a R$ 10 milhões, estima CGU

A investigação tem como alvo supostas irregularidades em licitações e contratações feitas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) no período entre 2002 e 2010. A entidade é vinculada ao Ministério da Agricultura.

A PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal. Uma equipe de quatro servidores da Controladoria-Geral da União acompanhou a inspeção.

A investigação teve início em 2009 a partir de fiscalização da CGU em contratos para aquisições de materiais - cartilhas e manuais - destinados à execução dos Programas Agrinho e Formação Rural e Promoção Social, ambos de responsabilidade do Senar/MT e destinados a estudantes e a trabalhadores rurais, respectivamente.

Segundo as estimativas da CGU o prejuízo aos cofres públicos chega a aproximadamente R$ 10 milhões. Durante o trabalho, os auditores da CGU perceberam que havia uma combinação prévia entre as empresas licitantes, já que as propostas de orçamento eram feitas com a mesma formatação e escolha de palavras, indicando origem comum.

Após a contratação da vencedora, uma terceira empresa executava os serviços mediante subcontratação. Foi constatada ainda a prática de sobrepreço. Duas das empresas envolvidas nas supostas irregularidades são de Brasília.