Prejuízo da Gol cai 40% no 3o tri, para R$309,4 mi

O prejuízo líquido da companhia aérea no trimestre encerrado em setembro foi de 309,4 milhões de reais, ante resultado negativo um ano antes de 516,5 milhões de reais, informou a empresa.

O resultado refletiu a queda de 98,7 por cento nas perdas com variações cambiais no terceiro trimestre, que somaram 6,3 milhões de reais, ante 476,4 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

A receita líquida cresceu 7,8 por cento, para 1,99 bilhão de reais, e não foi suficiente para compensar a alta de 14 por cento nos custos e despesas operacionais, que chegaram a quase 2,2 bilhões de reais.

Os custos com combustível de aviação, um dos principais gastos do setor de aviação, cresceram 25,7 por cento na comparação anual, para 937 milhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves (Ebitdar) caiu 22,6 por cento, para 96,1 milhões de reais, enquanto a margem recuou de 6,7 por cento há um ano para 4,8 por cento.

A Gol manteve a previsão de crescimento do mercado doméstico em 2012 de 6 a 9 por cento, com expectativa de margem operacional (Ebit) negativa. A companhia antes previa alta de 7 a 10 por cento da demanda no mercado brasileiro neste ano, com margem operacional de 4 a 7 por cento.

(Por Sérgio Spagnuolo)